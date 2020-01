Justin Bieber fügt weiteres Datum hinzu

Justin Bieber ist offenbar noch lange nicht fertig mit den Überraschungen für seine Fans: An Weihnachten (24.12.) enthüllte der Sänger ja, dass er eine neue Single „Yummi“, – erscheint am 03. Januar – ein neues Album und eine Dokumentations-Serie veröffentlichen sowie auf Tour gehen wird. Doch jetzt gibt es noch ein weiteres Datum, was sich seine Fans rot im Kalender anstreichen sollen.

Auf „Instagram“ schrieb der Sänger nämlich neben den bereits bekannten Daten 31. Dezember und 03. Januar auch noch 04. Januar. Was an diesem Tag passieren wird, ist noch nicht bekannt.

Die Tour-Termine stehen übrigens auch schon fest, bisher allerdings nur Daten in Nordamerika.

Foto: (c) gotpap / PR Photos