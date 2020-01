Justin Bieber hebt Frau Hailey auf ein Podest

Justin Bieber ist total verliebt in seine Ehefrau Hailey. Das hat der Sänger jetzt mit einem weiteren „Instagram“-Eintrag deutlich gemacht. Dort postete er ein Bild, auf dem „Ich liebe meine Frau“ steht.

Zudem stellte Bieber dazu klar: „Ich poste das hier nicht, um irgendetwas zu beweisen oder um die Leute glauben zu lassen, dass ich meine Frau liebe. Ich denke einfach, dass es eine Ehre ist, seine Bezugsperson öffentlich anzuerkennen! Leistungen oder Awards anzuerkennen, ist für uns alle in Ordnung, aber öffentlich etwas über die Person zu sagen, die man liebt, muss etwas Fragwürdiges sein. Ich muss nichts beweisen, in dem ich sage, dass ich meine Frau liebe. Ich finde einfach, dass es mächtig ist, seine Frau auf ein Podest zu heben. Ich mag es, meiner Frau ein besonderes Gefühl zu geben und sie wertzuschätzen. Ich habe viele coole Dinge getan, aber ich denke, nichts ist so cool wie das hier.“

Hailey ergeht es mit ihrem Justin nicht anders. Auch sie postet immer wieder Liebesbeweise auf ihrer „Instagram“-Seite.

Foto: (c) STPR / PR Photos