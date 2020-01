Justin Bieber: So kämpft er für seine Ehe

Justin Bieber nimmt seine Ehe mit Hailey sehr wichtig und ihm liegt offenbar sehr viel daran, dass sie auch hält.

In seiner „Instagram Story“ hat der Sänger jetzt nämlich enthüllt, dass er dementsprechende Selbsthilfebücher liest. Auf einem Foto kann man Titel wie „His Needs, Her Nedds: Building An Affair-Proof Marriage” von William F. Harley Jr. erkennen. Dazu schrieb Bieber: „Lebensnotwendiges“.

Ob Justin Bieber aus diesem Buch den Tipp hat, seiner Frau ab und zu öffentlich Anerkennung zu zollen? Dies machte er nämlich erst kürzlich auf „Instagram“.

Foto: (c) gotpap / PR Photos