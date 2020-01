Justin Bieber über neue Single „Yummy“

Justin Bieber hat dieses Jahr Großes vor. Der Sänger hat ein neues Album in den Startlöchern und die erste Single daraus hat er schon auf seinem „YouTube“-Kanal veröffentlicht. Das Stück trägt den Titel „Yummy“ und gestern (03.01.) erscheint das passende Musikvideo.

Zu dem Lied sagte Bieber laut „eventim.de“: „Diese Musik liebe ich von allem, was ich bisher gemacht habe, am meisten.“ Zudem kündigte Bieber auch noch eine neue Doku-Serie an, plus Tour. Alles läuft unter dem Hashtag #Bieber2020.

Die Tour-Termine stehen übrigens schon fest, bisher allerdings nur für die Shows in Nordamerika – aber weitere werden folgen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos