Justin Bieber: „Vielen Dank, Jesus!“

Justin Bieber sagt Danke. Danke an Jesus, denn auf seine Liebe kann der Sänger immer vertrauen, wie er in einem „Instagram“-Eintrag deutlich machte.

Dort schrieb Bieber: „Vielen Dank, Jesus dafür, dass du mir die Richtung weist! Vielen Dank dafür, dass du mir Barmherzigkeit zeigst, mir die Gnade gibst zu wachsen und mich durch alles hindurch liebst! Egal, was in meinem Leben passiert, ich weiß, dass du immer gut bist und dass sich deine Liebe für mich nie ändert, egal was ich mache! Du hast mich vorher geliebt, bevor ich irgendetwas getan habe, um es zu erwerben oder zu verdienen und dafür sage ich: Danke, Jesus!“

Justin Bieber hat schon öfter in den sozialen Medien gezeigt, dass er sich bei Problemen gerne an Gott wendet.

Foto: (c) Universal Music