Justin Bieber: Was passiert nächste Woche?

Es gibt weitere Termine von Justin Bieber, die sich seine Fans rot im Kalender anstreichen sollten. Der Sänger hatte ja bereits seine neue Single „Yummi“ veröffentlicht und ein neues Album sowie seine „YouTube“-Dokue-Serie angekündigt.

Doch offenbar war das noch nicht alles. Auf „Instagram“ postete Bieber jetzt wieder ein schwarzes Feld, auf dem in Weiß 2020 zu lesen ist, dieses Mal schrieb er jedoch dazu: „27. Januar, 28. Januar, 29. Januar und 14. Februar.“ Das erste Datum ist der Erscheinungstag für seine Doku, was an den restlichen Terminen passiert, darauf gibt es noch keine Antwort.

Übrigens: Zudem tritt Justin Bieber am 08. Februar bei „Saturday Night Live” auf.

Foto: (c) Universal Music