Justin Timberlake: Die entspannten Ehe-Tage sind vorbei

Im Leben von Justin Timberlake weht neuerdings ein rauer Wind. Die Ehe-Krise, die er selbst zu verantworten hat, bringt einige Veränderungen mit sich.

Ein Insider erzählte gegenüber „Radar Online“: „Die Tage, an denen Justin mit seinen Freunden zwei Wochen lang Golfreisen nach Hawaii und Florida unternahm, sind offiziell vorbei, und das wird sich auch nicht so schnell ändern.“ Die Freiheiten, die der Musiker in der Vergangenheit so sehr genoss, sind also gestrichen. Die Quelle ergänzte: „Seine Frau hat ihm jahrelang erlaubt zu kommen und zu gehen, wie es ihm gefällt. Jetzt ist es an der Zeit, dass Justin Silas ein Vater ist, der zu Hause bleibt.“

Hätte Timberlake nur mal seine Finger bei sich gelassen.

