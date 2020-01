Justin Timberlake und Jessica Biel: Angespanntes Date

Justin Timberlake kämpft um seine Ehe. Der Musiker wurde von Fotografen der „Sun“ beim Date mit seiner Frau Jessica Biel erwischt. Es sind die ersten gemeinsamen Bilder, seit dem Fummel-Skandal Timberlakes. Die Stimmung wirkt auch entsprechend angespannt. Die Fotos zeigen sie redend, aber auch mal schweigend und ins Leere starrend in einer Lobby sitzen.

Ein Augenzeuge erzählte der Zeitung: „Justin schien sich auf das Gespräch mit Jessica zu konzentrieren. Er war extra sehr aufmerksam und streichelte ihre Schultern oder lehnte sich an sie. Ein paar Mal schien es aber auch so, als wäre die Unterhaltung etwas angespannt und beide dann in ihren Gedanken versunken.“ Klingt nach reinem Wein, den sich Timberlake und Biel da eingeschenkt haben. Das dürfte allerdings auch die einzige Chance sein, um diese Ehe zu retten.

Justin Timberlake versucht offensichtlich die Suppe, die er sich in aller Öffentlichkeit eingebrockt hat, wieder auszulöffeln.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos