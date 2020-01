Katy Perry und Orlando Bloom bereit für Nachwuchs

Katy Perry und Orlando Bloom stehen kurz vor der Hochzeit – und scheinbar auch kurz vor der Familienplanung! Perry sagte im Gespräch mit „People“: „Es gibt einige wundervolle persönliche Dinge, die in der Zukunft auf mich zukommen und sehr spannend sind. Wie meine ganz eigene Vorstellung von Familie zu schaffen.“

Das ist schon mehr als nur eine kleine Andeutung. Die 35-Jährige ist offensichtlich bereit für den ganz großen Wurf. Sie ergänzte: „Was mein persönliches Leben angeht, will ich meinen Alltag optimieren und eine kontinuierliche Balance schaffen.“ Da trifft es sich ja gut, dass auch Bloom es kaum noch abwarten kann mit weiterem Nachwuchs. Er sagte im Interview mit „BBC Radio“: „Ich liebe Kinder und ich liebe es, dass sie gut mit Kindern umgehen kann. Es wäre eine wunderbare Sache. Das wollen wir auf jeden Fall. Sie ist manchmal wie ein Kind, also ist sie fantastisch für Kinder. In den Sommerferien war unsere ganze Familie zusammen, aber sie war immer bei den Kindern und sie liebt das!“

Orlando Bloom hat übrigens schon einen Sohn mit seiner Ex-Frau Miranda Kerr.

