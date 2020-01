Kendrick Lamar: Neues Album mit „mehr Rock-Sounds“ bereits fertig?

Im April 2017 erschien das letzte Album von Kendrick Lamar: „DAMN.“ Und ein Nachfolger des US-amerikanischen Rappers und Songschreibers könnte in absehbarer Zeit rauskommen.

Konkrete Hinweise dazu gibt es nun bei „Twitter“ von Bill Werde. Er ist der ehemalige Redaktionsleiter des „Billboard Magazins“ und arbeitet dort noch als Kolumnist, hat also gute Kontakte in die Musikindustrie. Befreundete Insider aus der Szene hätten ihm erzählt, dass Kendrick fertig sein könnte mit den Aufnahmen für seine neue Platte. Was aber nicht heiße, dass sie bald erscheine, betonte Werde in einem weiteren Tweet auf dem Kurznachrichtendienst. Aber was er noch verriet: Lamar hat diesmal offenbar „mehr Rock-Sounds“ in seine neue Musik einfließen lassen.

Kendrick Lamar hatte sich letztes Jahr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und soll im Juli übrigens zum ersten Mal Vater geworden sein.

