Kerstin Ott sucht Support für Winter-Tour 2020

Kerstin Ott war bis vor kurzem mit der Straßenmusikerin Lara Hulo auf Tour. Und 2020 stehen dann sechs Konzerte mit Vincent Gross an. Im Frühjahr ist sie mit dem Schweizer Sänger und Musiker dann in Deutschland unterwegs. Und für die Tour im Winter sucht die Sängerin jetzt noch Support, der sie begleitet.

Auf ihrer „Facebook“-Seite schrieb sie als Aufruf: „Ihr habt die Chance, euch auf über 20 Konzerten zu präsentieren und euer Können einem großem Publikum zu zeigen. Die Musikrichtung sollte zu mir und zu meiner Musik passen (also muss es nicht Hard Rock, GOA oder Trance sein).“ Und wie das mit dem Bewerben funktioniert, verriet Kerstin Ott auch gleich. Dort heißt es weiter: „Schickt 1-3 Songs und etwas Aussagekräftiges über Euch, sowie ein Foto an ausschließlich diese E-Mail-Adressen: [email protected] – Betreff: Guest Kerstin Ott, oder an: Partner Colleg, Guest Kerstin Ott, Flughafenstraße 52a/Haus c, 22335 Hamburg.“

Infos und Tickets für die Konzerte mit Vincent Gross gibt es übrigens bereits unter „eventim.de“.

Foto: (c) NONA / Universal Music