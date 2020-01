Kesha: Schlüssel zum besten Leben bedeutet „Arsch zu bewegen“

Es hat wohl 32 Jahre gedauert, aber Kesha scheint endlich den Schlüssel zum Glück gefunden zu haben.

Zu einem Promo-Video, das sie auf „Instagram“ veröffentlicht hat, schrieb sie: „Ich denke, der Schlüssel zum Glück und besten Leben, ist, es zu feiern, solange ich es habe, mit all den Menschen, die ich am meisten liebe. Dazu gehört auch, meinen Arsch zu bewegen, so oft ich kann.“ Kostproben dieser Tanzeinlagen gibt es im Video zu sehen.

Kesha veröffentlicht am 31. Januar übrigens ein neues Album, sofern sie nicht von einem Raumschiff abgeholt wird.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos