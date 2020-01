Kevin Hart gewährt Einblicke in dunkelste Ehestunde

Kevin Hart darf sich immer noch als glücklichen Ehemann bezeichnen, und dass, obwohl er 2017 seine damals schwangere Frau Eniko betrogen hat. Wie jetzt bekannt wurde, bewahrte ihn diese Schwangerschaft sogar vor der Scheidung.

In der Dokumentation „Kevin Hart: Don’t F**k This Up“, die seit wenigen Tagen auf „Netflix“ einsehbar ist, gewährt der Comedian neue Einblicke in die dunkelste Stunde seiner Ehe. Eniko erzählt darin nämlich, dass sie über das Internet vom Betrug erfahren hat – und zwar während des Frühstücks: „Ich habe es durch eine Nachricht über Social Media herausgefunden. Ich weiß nicht, wer es war.“ Den eindeutigen Beweis hat sie demnach via Videosequenz erhalten. Mit anderen Worten: Eine unbekannte Nummer schickte ihr einen Sexfilm ihres Mannes. Da konnte der 40-Jährige dann nicht mehr anders, als alles zu gestehen. In der Doku sagt er: „Als ich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, was mein rücksichtsloses Verhalten bei Eniko auslöste… das hat mich zerrissen.“

