Khalid veröffentlicht seinen neuen Song “Eleven”

Khalid hat am 09.01. seinen chilligen neuen Song „Eleven“ herausgebracht. Das teilte der Musiker auf „Twitter“ mit und schrieb dazu: „Hört euch den Song im Auto an.“

Dann fügte er noch ein süßes Auto-Emoji dazu. Und das Lyrik-Video, das der Sänger auf seinem „YouTube“-Kanal dazu veröffentlicht hat, dreht sich auch tatsächlich sehr, sehr viel ums Autofahren. Bei seinen Fans kommt sein neuer Track gut an. So heißt es dort in den Kommentaren: „Meine Ohren sind so gesegnet.“ Ein anderer User schreibt: „Ich so in der ersten Sekunde: ‚Oh, mein Gott, ich liebe diesen Song!‘“

Khalid hat übrigens auch schon mit Superstar Ed Sheeran zusammengearbeitet.

Foto: (c) PR Photos