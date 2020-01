„Kreator“ kündigen Live-Album an

Den 14. Februar sollten sich alle „Kreator“-Fans rot im Kalender anstreichen, denn an diesem Tag veröffentlicht die deutsche Metal-Band ihr neues Live-Album „London Apocalypticon – Live At The Round House“, zusätzlich auch auf BluRay. Damit haben die Musiker das Ende ihrer bisher erfolgreichsten Tournee festgehalten, berichtet „Check Your Head“. Frontmann Mille Petrozza sagte dazu: „Das Konzert in London war die Krönung eines langen und epischen Tour-Zyklus. Über 150 Shows, fünf Kontinente und zahlreiche Erinnerungen. Wir sind stolz, dieses großartige Stück unserer Bandhistorie mit den Fans zu teilen.“ Als ersten Vorboten darauf wurden bereits die beiden Videos zu den Songs „Satan Is Real“ und „Violent Revolution“ veröffentlicht.

Wer damit noch nicht zufrieden ist, kann im April „Kreator“ gemeinsam mit „Lamb Of God“ auf Tour erleben. Hier die Termine:

03.04.2020 Berlin, Columbiahalle

04.04.2020 Oberhausen, Turbinenhalle

05.04.2020 Wiesbaden, Schlachthof

07.04.2020 CH-Zürich, Samsung Hall

08.04.2020 München, Zenith

09.04.2020 Ludwigsburg, MHP Arena

11.04.2020 Hamburg, Sporthalle

18.04.2020 Saarbrücken, Saarlandhalle

Foto: (c) Rui M. Leal / PR Photos