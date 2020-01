Kristen Stewart über harte Dreharbeiten zu neuem Film

Kristen Stewart hat über die harten Dreharbeiten zu ihrem neuen Film „Underwater – Es ist erwacht“ gesprochen. In dem Science-Fiction-Horrorfilm spielt sie ja eine der Hauptrollen, eine Unterwasserforscherin, die sich nach einem Erdbeben retten muss. Gegenüber „Entertainment Tonight“ sagte die Schauspielerin: „Es war kein einfacher Film – wirklich lang und einfach tropfnass und kalt und verdammt hart. Ich möchte sehen, wie wir alle in solch prekären Situationen reagiert haben. Das bringt wirklich die besten und schlechtesten Seiten der Menschen zum Vorschein.“

Weil es in dem Film nicht viele visuelle Effekte gibt, mussten die Darsteller ihre Angst nicht vortäuschen, da sie real war. Kristen Stewart erzählte: „Eine Menge Dinge, die wir gemacht haben, waren super praktisch. Es war nicht schwer, den Film zu drehen, wenn es darum ging, zu phantasieren und so tun, als ob man es spielen würde. Es war schwer, den Film zu machen, weil er beängstigend und echt war! (…) wir haben viele Sachen in die Luft gesprengt.“

In den „Twilight“-Filmen sind Kristen Stewart und Robert Pattinson übrigens das Traumpaar schlechthin gewesen, er wollte sie im echten Leben sogar heiraten.

