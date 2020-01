Kylie Minogue: „Brände in Australien herzzerreißend“

Die Buschfeuer in Australien schockieren die Welt. Und auch Stars wie Pink und Russell Crowe äußern sich zur Katastrophe und zeigen auf, wie jeder helfen kann. So auch die gebürtige Australierin Kylie Minogue. Der Sängerin machen die Flammen in ihrer Heimat ziemlich zu schaffen.

Auf „Instagram“ postete sie ein Foto von sich und schrieb dazu: „Letztes Jahr hatte ich die unglaubliche Gelegenheit, einige der vielen schönen Orte in meiner Heimat zum ersten Mal zu besuchen. Es ist herzzerreißend, zu solch einer Verwüstung in weiten Teilen des Landes nach Hause zurückzukehren. Meine Familie und ich haben 500.000 US-Dollar für die sofortige Brandbekämpfung und die laufende Unterstützung gespendet. Ob groß oder klein, ob von nah oder fern, jede Unterstützung wird den von den zerstörerischen Buschbränden Betroffenen helfen.“

Kylie Minogue hat sich die Feiertage übrigens eine Auszeit gegönnt, damit sie sich im neuen Jahr frisch und munter an die Arbeiten für ein neues Album machen kann.

