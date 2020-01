L Devine und der neue Song mit dem Garage-Feeling

Es gibt neue Musik von L Devine. Die Popsängerin aus Großbritannien hat vor kurzem ihre neueste Single „Boring People“ herausgebracht. Ihr dabei geholfen hat einer ihrer Lieblingsproduzente Ali Payami.

Über die Zusammenarbeit meinte die 22-Jährige laut „Warner Music“: „Zu der Zeit war ich mit meinem Songwriting fast in eine Art Routine verfallen, was mich kreativ ziemlich frustrierte. Die Woche des Schreibens mit Ali kam zu einem perfekten Zeitpunkt – ich redete mir so viele Sachen von der Seele und verarbeitete sie in Songs, darunter ‚Boring People’. Der Refrain ist eine satirische Betrachtung der banalen Aspekte des täglichen Lebens, in den Strophen geht es derweil äußerst selbstreflektierend und selbstironisch zu. Es ist im Grunde ein Song darüber, dass ich von mir und all meinem Bullshit gelangweilt bin. Ich denke, der Klang des Songs selbst spiegelt das Gefühl in den Lyrics auf perfekte Weise. Er hat ein sehr grungiges, 90er-Jahre-Garage-Feeling.“

Das passende Musikvideo zu „Boring People“ gibt es übrigens auch schon.

Foto: (c) Warner Music