La Roux: Wer hat auf Autopilot geschalten?

Bevor La Roux in zwei Wochen (07.02.) ihr neues Album „Supervision“ veröffentlicht, hat sie erst einmal einen weiteren Vorgeschmack für ihre Fans bereit:

Seit vorgestern (24.01.) gibt es die Single „Automatic Driver“ inklusive passendem Musikvideo. Und worum geht es in dem Stück? Die Sängerin erklärte laut „Presse Peter“: „Im Song geht es darum herauszufinden, wer in der Beziehung auf Autopilot umgeschaltet hat und in unserem Fall stellte sich heraus, das es beide waren.“

Dieses Jahr ist La Roux übrigens auch für einen einzigen Termin in Deutschland: Am 15. Februar tritt sie im Metropol in Berlin auf.

Foto: (c) LooMee TV