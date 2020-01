Lady GaGa: „Die ganze Zeit arbeite ich aktiv an…“

Lady GaGa arbeitet viel… an sich selbst!

Das verriet die Sängerin jetzt als Gast bei Oprah Winfreys „2020 Vision: Your Life in Focus“-Show in Florida. Gaga verriet: „Die ganze Zeit arbeite ich aktiv an mir selbst. Wenn ich das nicht mache, dann sitze ich da und bleibe den ganzen Tag im Bett.“ Das klingt eigentlich schwer nach einer Karrierepause, allerdings versicherte die 33-Jährige: „Ich werde auch weiterhin Musik machen, keine Sorge!“

Lady Gaga könnte übrigens wieder frisch verliebt sein.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos