Lady Gaga: Erste Single seit 4 Jahren?

Auf diese Nachricht haben viele Fans von Lady Gaga sicherlich gewartet: Es soll schon bald neue Musik von der Sängerin geben.

Wie ein Insider der „Sun“ verriet, veröffentlicht die Sängerin angeblich bereits am 07. Februar ihre erste Single seit vier Jahren. Wörtlich meinte die Quelle: „Im letzten Jahr hat Gaga hart im Studio gearbeitet und ist wirklich aufgeregt darüber, was sie hat. Sie bleibt bei dem, in dem sie gut ist und ihre erste Single ist sehr poppig. Sie weiß, dass sie sich nicht zu lange von der Industrie zurückziehen kann, deswegen möchte sie jetzt zurückkommen, während sie noch so viele lieben.“

Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt, jedoch ließ der Informant durchblicken, dass es dieses Jahr auch ein neues Album von Lady Gaga geben soll.

Foto: (c) Universal Music