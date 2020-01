Lady GaGa und der Neujahrs-Kuss in Las Vegas

Lady GaGa ist alles andere als alleine und einsam ins neue Jahr gestartet.

Die Sängerin wurde laut US-amerikanischen Medien von Paparazzi in Las Vegas gesichtet. Dort feierte Gaga mit einem unbekannten Mann in das neue Jahrzehnt – und das inniger, als anfangs vermutet. Bilder zeigen, wie sich die 33-Jährige in einem Club an den geheimnisvollen Partner schmiegt. Die Hände um seinen Nacken, die Hüfte an seine gepresst – und die Lippe auch. Die Schnappschüsse zeigen tatsächlich, wie Gaga sich um Mitternacht einen Neujahrs-Kuss abgeholt hat. Und nicht nur das: Weiteren Bildern zufolge verließen die Sängerin und ihr Date die Party händchenhaltend.

Lady Gaga hat sich vor knapp einem Jahr von ihrem Verlobten Christian Carino getrennt.

