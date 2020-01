Lady Gaga will Mama werden

In Liebesdingen hat Lady Gaga kein Glück. Da will es einfach nicht so richtig laufen. Trotzdem wünscht sich die 33-Jährige nichts sehnlicher, als Nachwuchs.

Ein Insider sagte gegenüber der britischen „Sun“: „Sie hat alles auf der Welt, was sie will. Aber sie vermisst jemanden, dem sie ihr Vermächtnis hinterlassen kann.“ Deshalb denke die Sängerin sogar über Adoption oder künstliche Befruchtung nach. Dies könnte aber zu Komplikationen führen. Seit der „Netflix“-Dokumentation über die Sängerin ist klar, dass diese nämlich unter chronischer Fibromyalgie leidet, was zu Muskel-, Sehnen- und Gelenksschmerzen führt.

Aktuell ist Lady Gaga aber abgelenkt, Anfang Februar soll ja ihre neue Single erscheinen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos