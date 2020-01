Lena Meyer-Landrut beendet Social-Media-Pause

Ganze 19 Tage mussten die Fans von Lena Meyer-Landrut damit leben, dass ihr Idol eine Social-Media-Pause eingelegt hat. Umso größer dürfte die Freude jetzt darüber sein, dass die 28-Jährige diese nun wieder beendet hat.

In ihrer ersten „Instagram Story“ seit dem 04. Januar schrieb die Sängerin: „So ne kleine ‚Instagram‘-Pause, die hat ja wohl noch nie geschadet. Ich melde mich mit super Nachrichten – also vielleicht nicht ganz so super für euch, aber ich freue mich mega.“ Des Rätsels Lösung: Die beiden Konzerte in Frankfurt und München im Mai sind bereits ausverkauft. Na, das ist ja auch wirklich ein Grund zur Freude.

Lena Meyer-Landrut schrieb übrigens noch: „Das normale Programm meines ‚Instagrams‘ geht jetzt weiter. Ich freue mich auch irgendwie, wieder back zu sein.“

Foto: (c) Universal Music