Lena Meyer-Landrut gibt die Richtung vor

Lena Meyer-Landrut gibt die Richtung für 2020 vor. Die Sängerin postete ein Bild von sich mit „Happy New Year“-Krone und schrieb dazu in einer Art Aufforderung an ihre Fans: „Seid mutig und wild. Abenteuerlustig und frei. Genießt den Moment und seid dankbar! Ich versuche das auch alles.“

Und sollte das gelingen, steht einem guten Jahr nichts mehr im Wege, oder wie Lena es ausdrückte: „Auf ein grandioses 2020!“

Lena Meyer-Landrut hat 2019 mit dem Song „Better“ einen richtigen Hit gelandet.

Foto: (c) Universal Music