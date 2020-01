Lena Meyer-Landrut: Was ist Freundschaft mit Charlotte Roche

Für Lena Meyer-Landrut ist Charlotte Roche einfach ihre beste Freundin. Und das haben die beiden Damen in einer dreiteiligen „Instagram“-TV-Serie unter Beweis gestellt. In den meist fünfminütigen Clips geben Lena und Charlotte Antworten auf Fragen wie „Was schätzt du an unserer Freundschaft?“ und „Was bringen wir uns gegenseitig bei?“ Dabei müssen beiden ab und zu sichtlich mit den Tränen kämpfen.

Doch die Serie kam bei den Fans der Sängerin sehr gut an und dafür bedankte sie sich jetzt bei ihnen. In einem langen „Instagram“-Post meinte die 28-Jährige: „Das meiste, was ich lese, ist eure Freude über die Ehrlichkeit die wir in dieser Serie zeigen und das finde ich sehr schön. Sich offen und ehrlich und verletzlich zu zeigen, das ist etwas was auf ‚Instagram‘ noch oft fehlt. Auch wenn ich Show und Entertainment und Inszenierungen liebe, bin ich bei den wichtigen Dingen im Leben für Ehrlichkeit und Transparenz. Schön dass die meisten von euch das auch so sehen und wertschätzen.“

In ihrem Stück „It Takes Two“ besingt Lena Meyer-Landrut auch ihre Freundschaft zu Charlotte Roche.

Foto: (c) Universal Music / Hendrik Schneider