Leolixl: „TikTok“-Entdeckung veröffentlicht neue Single

Leolixl hat eine neue Single in den Startlöchern: Die Sängerin, die auf „TikTox“ entdeckt wurde, bringt am heutigen Freitag (17.01.) ihr neuestes Stück mit dem Titel „Schnee von gestern“.

Laut „MCS“ sagte sie dazu: „Im Song geht es um meine Schwester und mich. Als Teenies haben wir uns eine lange Zeit überhaupt nicht mehr verstanden. Wir haben zwar in einem Haus, doch irgendwie wie in zwei Welten gelebt. Heute verstehen wir uns wieder richtig gut und ich bin so froh darüber, dass sie in meinem Leben ist.“ Und was erhofft sich Leolixl von dem Lied: „Dass ‚Schnee von gestern‘ im Radio laufen wird. Wie sich das anfühlen mag, kann ich mir gar nicht vorstellen.“

Dank ihrer mehr als 550.000 Follower auf „TikTok“ wurde auch das Produzententeam „Achtabahn“ auf Leolixl aufmerksam und sie schrieben ihr gleich eine E-Mail. So entstand ihr erster Song „Liebe lieber nicht“.

Foto: (c) Sascha Wernicke