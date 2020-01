Lewis Capaldi: “Sie spielen mich!”

Jeden noch so kleinen Erfolg soll man feiern. So sieht es zumindest Lewis Capaldi. Der Sänger ist ja aktuell in Australien auf Tour unterwegs und als er am Flughafen auf seinen Anschluss warten, wird doch tatsächlich sein neuester Song „Before You Go“ in der Wartehalle gespielt. Dies hielt Capaldi in seiner „Instagram Story“ fest.

In dem Clip sieht man den Schotten und seine Band begeistert jubeln. Capaldi sagte noch: „Sie spielen mich!“

Übrigens: Im Februar kommt Lews Capaldi auch nach Deutschland.

Foto: (c) Landmark / PR Photos