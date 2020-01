Liam Gallagher: „Verdammte kleine Scheiß-TV-Show!“

Viele Promis reissen sich geradezu darum, in diversen TV-Shows aufzutreten, Liam Gallagher nicht. Angeblich erhielt der Rocker das Angebot, bei „I’m A Celebtriy… Get Me Out Of Here!‘ und „Strictly Come Dancing“ mitzumachen, als sich seine Band “Beady Eye” 2014 auflöste und seine zweite Frau Nicole Appleton sich von ihm scheiden ließ.

Dem “Mojo Magazine” erzählte er jedenfalls: “Sie fragten mich: ‘Möchtest du mit in den Dschungel kommen?‘ Und ich sagte: ‚Hör zu Kumpel, ich bin schon im verdammten Dschungel. (…) Meine Band hat sich getrennt, sprich nicht mit mir. Meine Frau hat mich verlassen. Ich bekomme noch ein weiteres Kind. Das ist der verdammte Dschungel.‘ Verdammte kleine Scheiß-TV-Show!“ Und weiter: „Ich denke, ich wurde auch für ‚Strictly Come Dancing‘ angefragt. (…) Dcoh die Hüften sind nicht mehr das, was sie einmal waren.“

Mittlerweile ist Liam Gallagher als Solo-Künstler sehr erfolgreich und auch in der Liebe läuft es bei ihm wieder rund. Er verlobte sich mit seiner langjährigen Freundin Debbie Gwyether.

Foto: (c) Solarpix / PR Photos