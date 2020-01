Liam Payne vermisst Sohn Bear und lobt Ex Cheryl

Liam Payne ist ganz begeistert davon, wie sich seine Ex-Freundin Cheryl um den gemeinsamen Sohn Bear kümmert.

In der „In The Bag – YouTube“-Serie der britischen „Vogue“ meinte der Sänger: „Wenn ich eine Person in meine Tasche stecken könnte, dann wäre es mein Sohn. Es ist hart, unterwegs zu sein und ihn zu vermissen, so viel auswärts zu arbeiten, wie ich es machen. Seine Mutter ist super verständnisvoll. Sie kümmert sich großartig um ihn. Ich weiß immer, dass er gut versorgt ist. Es sind nur die kleinen Momente, in denen man etwas verpasst, in denen man gerne mehr da sein möchte.“

Liam Payne hat angeblich das Weihnachtsfest mit seiner Ex und dem gemeinsamen Sohn verbracht.

Foto: (c) Jason Hetherington / Universal Music