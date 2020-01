Lil Wayne: Neues Album erscheint bald

Lil Waynes letztes Album „Tha Carter V“ erschien 2018 und kam verdammt gut an.

Jetzt kündigte der Musiker Nachschub an – und zwar seine „Beerdigung“. So heißt seine neue Platte: „Funeral“, also Beerdigung auf Englisch. Auf „Instagram“ lieferte Lil Wayne einen kurzen musikalischen Teaser und verriet auch gleich, wann sein neues Werk erscheint: am 31. Januar, also gleich am Freitag.

Ein gutes Team ist einiges wert, weiß auch Lil Wayne und deswegen stattete er jedes seiner Crew-Mitglieder mit einer mit Diamanten besetzten Kette aus.

Foto: (c) Santiago Interiano / PR Photos