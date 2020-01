„Limp Bizkit“: Bassist Sam Rivers erklärt seine Abwesenheit

Sam Rivers, der Bassist von „Limp Bizkit“, hat vor ein paar Jahren mal eine Bandpause eingelegt. Wegen Rückenproblemen und einer Bandscheiben-Operation, hieß es damals. Jetzt kam raus, dass er sich einer Lebertransplantation unterziehen musste. Weil er zu viel Alkohol getrunken hatte, arbeitete seine Leber nicht mehr richtig. Das enthüllte jetzt der Autor Jon Wiederhorn im neuen Buch „Raising Hell: Backstage Tales From The Lives Of Metal Legends“.

Darin heißt es laut „morecore.de“: „Ich musste ‚Limp Bizkit‘ im Jahr 2015 verlassen, weil ich mich so schrecklich fühlte, und ein paar Monate später wurde mir klar, dass ich alles ändern musste, weil ich eine wirklich schlimme Lebererkrankung hatte. Ich hörte auf zu trinken und tat alles, was die Ärzte mir sagten. Ich habe mich wegen des Alkohols behandeln lassen und hatte eine Lebertransplantation.“

„Limp Bizkit“ waren 2019 übrigens auf Tour durch Deutschland.

