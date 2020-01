„Linkin Park“: Witwe von Chester Bennington heiratet wieder

Talinda, die Witwe des verstorbenen „Linkin Park“-Sängers Chester Bennington, hat wieder geheiratet.

Wie „TMZ“ berichtet, hat sie an Silvester (31.12.) dem Feuerwehrmann Michael Fredman das Ja-Wort gegeben. Am gleichen Datum im Jahr 2005 hatte sie einst Chester Bennington geheiratet. Laut „TMZ“ waren auch die drei gemeinsamen Kinder bei der Hochzeit ihrer Mama dabei und Talindas Umfeld soll den neuen Mann an ihrer Seite herzlich aufgenommen haben.

„Linkin Park“-Sänger Chester Bennington hatte sich am 20. Juli 2017 das Leben genommen.