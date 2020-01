Lizzo: Tod von Kobe Bryant ändert ihre Perspektive

Der plötzliche Tod von Kobe Bryant hat Lizzo tief getroffen und ihr eine ganz neue Perspektive aufs Leben gegeben.

In ihrer Dankesrede bei den Grammys am Sonntagabend (26.01.) meinte die Rapperin nämlich: „Die ganze Woche über war ich in meinen Problemen verloren und auf einen Schlag kann das alles weggehen und deine Prioritäten ändern sich. Alle meine kleinen Probleme, von denen ich dachte, sie wäre so große wie die Welt, sind weg. Ich habe erkannt, dass es Menschen gibt, die heute viel Schmerz empfinden.“

Lizzo hat übrigens einen Grammy in der Kategorie „Beste Pop-Solo-Performance“ gewonnen.

