Lizzo über Body-Positive-Bewegung

Lizzo hat sich mit Dysmorphophobie abgefunden und sich weiterentwickelt.

Dem „Rolling Stone Magazine“ sagte die Rapperin über die Body-Positive-Bewegung: „Wir wachsen zusammen, und es gibt Wachstumsschmerzen, aber ich bin einfach froh, dass ich an etwas so Organischem und Lebendigem hänge.“ Doch trotzdem will die 31-Jährige vermeiden, dass ihre Figur und ihr Gewicht, der Hauptfokus in ihrer Karriere ist. Sie fügte hinzu: „Ich bin so viel mehr als das. Denn ich repräsentiere sogar, dass ich eine komplette Karriere habe. Es ist kein Trend.“

Lizzo ist übrigens auch auf dem Cover des „Rolling Stone“ zu sehen und wird dort als Göttin präsentiert.

Foto: (c) Richard Dunn / PR Photos