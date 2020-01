Lotte: „Es wird auf jeden Fall dieses Jahr neue Musik geben“

Diese Nachricht werden viele Lotte-Anhänger mit Freude hören. In den letzten Wochen hatte die Sängerin ihren Followern auf „Instagram“ immer mal wieder Hinweise darauf gegeben, dass sie an neuer Musik arbeitet und jetzt hat sie noch mehr dazu verraten.

In einer Fragerunde auf „Instagram“, in der ihre Fans natürlich von der 24-Jährige wissen wollten, wann sie mit neuen Songs von ihre rechnen können, sagte sie: „Tatsächlich waren wir im Studio und haben was gemacht und was eingespielt. Ich will noch gar nichts verraten, aber es wird auf jeden Fall dieses Jahr neue Musik geben und gar nicht mal so weit weg.“

Vielleicht stellt Lotte den neuen Song auch auf ihrer Tour vor. Die startet ja demnächst.

Foto: (c) Christoph Köstlin