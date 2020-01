Lotte sucht den persönlichen Kontakt zu ihren Fans

Lotte will ihre Fans auf Tour gerne auch persönlich kennenlernen.

Die Sängerin hat in einer Fragerunde auf „Instagram“ ihren Anhängern erklärt: „Ja, ich will immer rauskommen, wenn irgendwie möglich. Ich hatte jetzt dieses Fan-Event am Bodensee gerade mit 40 Leuten von euch. Und ich fand es total toll, euch kennenzulernen und mit euch zu quatschen. (…) Trotzdem diese Tour ist im Februar, alle haben irgendwie Grippe oder irgendeinen Infekt. Und wenn ich merke, dass ich fertig bin oder mein Immunsystem angeschlagen ist – falls dass der Fall sein wird – , dann werde ich nicht rauskommen, weil ich mich dann anstecken würde und die Tour absagen müsste.“

Am 06. Februar startet Lotte übrigens ihre Tour in Erlangen und ist dann bis zum 28 Februar unterwegs.

Foto: (c) Sony Music / Jean Raclet