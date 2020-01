Louis Tomlinson fiebert seinem Album-Release entgegen

Louis Tomlinson darf bald seinen ersten Meilenstein als Solokünstler feiern. Am 31. Januar erscheint sein Debütalbum „Walls“ – und daran hat er offensichtlich lange, sehr lange gearbeitet.

Via „Twitter“ verriet Tomlinson jetzt, wie lange genau. Er schrieb: „Der Release ist jetzt schon ganz nah! Es hat vier Jahre gedauert bis zu diesem Moment. Ich kann kaum erwarten, dass ihr das Album hört. Da steckt so viel Herz drin.“

Tomlinson hat schon vier Singles aus dem Album vorab veröffentlicht. Damit bleiben noch acht unbekannte Werke. Hier die komplette Tracklist von „Walls“:

01. Kill My Mind

02. Don’t Let It Break Your Heart

03. Two of Us

04. We Made It

05. Too Young

06. Walls

07. Habit

08. Always You

09. Fearless

10. Perfect Now

11. Defenceless

12. Only The Brave

