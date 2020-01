Louis Tomlinson: Sein Lieblingskollege bei „One Direction“

Louis Tomlinson ist neben Harry Styles, Niall Horan und Liam Payne einer von vier Mitgliedern bei „One Direction“ gewesen. Und mit wem versteht sich der Sänger eigentlich am besten? Das wollte auch die „Cosmopolitan“ von dem Sänger wissen.

Tomlinson meinte dazu: „Ich denke, die anderen würden mir da zustimmen. Es gab Momente in unseren Leben, in denen wir ganz natürlich mit einem Mitglied mehr sprachen, als mit den anderen. Ich würde nicht sagte, dass ich irgendeinem der Jungs sehr nahestehe. Vor kurzem habe ich mit Liam zehnmal so viel gesprochen, wie mit den anderen. Vor sechs Monaten war das Niall.“

Liam Payne hat übrigens auch verlauten lassen, dass er und seine ehemaligen „One Direction“-Kollegen nicht automatisch beste Freunde waren, nur weil sie gemeinsam in einer Band waren.

