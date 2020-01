Mac Miller: Posthumes Album bildet „herausragenden Abschluss“

Das posthum veröffentlichte Album „Circles“ von Mac Miller sorgt für Schlagzeilen – und zwar positiver Natur.

Die Kritiken zur Platte sind durchweg positiv. „laut.de“ schreibt beispielsweise: „Ein herausragender Abschluss einer großartigen Diskografie.“ Die zwölf Songs auf „Circles“ sind ruhig und emotional. Miller rappt gewissermaßen eine Aufforderung an seine Fans, die da lautet: Passt auf euch auf und genießt das Leben. Wie genial seine Fans das Album finden, wird in einigen „YouTube“-Kommentaren deutlich. Bei der Single „Good News“ schrieb einer beispielsweise: „Es fühlt sich so an, als hätte er den Track gerade aus dem Himmel geschickt.“

Angeblich soll sogar ein versteckter Gastauftritt von Ariana Grande darauf zu hören sein.

