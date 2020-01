Madonna und die betrunkene Tanzeinlage an der Stange

Auf eine Sache kann man sich getrost verlassen: Madonna setzt immer noch einen drauf! Die Pop-Diva feierte Silvester mit einer denkwürdigen Tanzeinlage. Auf „Instagram“ postete sie ein circa einminütiges Beweisvideo: Madonna in einem Kleid, mit einem Glas Weißwein, wild an einer Stange tanzend. Das fasst es wohl am besten zusammen. Und dem Blick zufolge ist die selbsternannte Madame X zum Zeitpunkt der Aufnahme sehr beschwipst gewesen.

Ein gebührendes Ende eines etwas holprigen Jahres. Madonna musste immer wieder Konzerte absagen und sich vor wenigen Wochen wegen unerträglicher Schmerzen in Behandlung begeben. Dementsprechend fällt ihr 2019-Fazit auch gemischt aus. Sie schrieb: „Das Jahr hat mich ganz schön in den Hintern getreten und mich einige teure Lektionen gelehrt. Aber ich würde sie um nichts in der Welt eintauschen. (…) Wenn ich etwas im Leben gelernt habe, dann, dass es nichts zu bereuen gibt. Niemals. (…) Auf ein weiteres Jahrzehnt voller Träume und Entwicklungen.“ Na dann, frohes Neues!

Madonna genießt aktuell eine Auszeit auf den Malediven. Mit im Gepäck hat sie ihren neuen Toyboy, Background-Tänzer Ahlamalik Williams.

