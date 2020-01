Mariah Carey liefert meistgestreamten Song an Weihnachten

Mariah Carey sang sich mit ihrem Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas is You“ zum meistgestreamten Song eines Tages. Sie erhielt am 24. Dezember insgesamt 3,2 Milliarden Abrufe.

Auf ebenfalls fast 3 Milliarden Aufrufe kamen „Wham!“ mit „Last Christmas“. Die Band landete damit auf Rang vier der meistgestreamten Songs innerhalb von 24 Stunden. Vor ihnen landeten zwei Raptracks: Bushido und Animus mit „Ronin“ und Capital Bra und Samra mit „Tilidin“.

Auch kurz nach Weihnachten hatte es Mariah Carey mit „All I Want For Christmas is You“ auf Platz eins der deutschen Single-Charts geschafft.

