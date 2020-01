Mariah Carey übertrumpft Michael Jackson, Madonna und Elton John

Michael Jackson, Madonna, Elton John oder auch Britney Spears, Christina Aguilera und Stevie Wonder: Sie alle können Mariah Carey jetzt nicht mehr das Wasser reichen.

Die 49-Jährige hat einen unglaublichen Weltrekord aufgestellt. Da ihr Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas (Is You)“ immer noch auf Platz eins der US-Charts steht, ist ihr ein Meilenstein gelungen. Carey ist fortan der erste und einzige Solokünstler, der an vier verschiedenen Jahrzehnten die US-Chartspitze erklimmen konnte. Das berichtet das amerikanische Magazin „Billboard“. All die anderen genannten Kollegen bringen es lediglich auf drei verschiedene Jahrzehnte.

„All I Want For Christmas“ hat es vergangenes Weihnachten übrigens erstmals an die Spitze der US-Charts geschafft.

