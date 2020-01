Mark Forster: „Hier mein neuer Style 2020“

Mark Forster probiert’s 2020 wohl mit einem neuen Look.

Der Sänger postete ein Bild von sich auf „Instagram“, auf dem er eine lange braun-rote Wellenmähne trägt. Sieht irgendwie wild und ungewohnt aus, die Fans finden es aber gar nicht schlecht, wenngleich sie eher zu Scherzen aufgelegt sind. In der Kommentarspalte steht beispielsweise: „Sehe ich dich also endlich mal ohne Mütze.“ Natürlich ist die Frisur per Nachbearbeitung auf den Kopf des Pfälzers gekommen, auch wenn Forster selbst beteuerte: „Hier mein neuer Style 2020.“

Mark Forster geht in diesem Jahr übrigens auf große „Open Air“-Tour.

Foto: (c) Sony Music / David Koenigsmann