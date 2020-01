Mark Forster: Vorverkauf startet für Open Air in seiner Heimatstadt

Mark Forster wird kommendes Jahr ein besonderes Konzert in seiner Heimatstadt Kaiserslautern spielen – und zwar eins unter freiem Himmel auf seiner ausgedehnten „Liebe Open Air“-Tour 2020. Am 29. August findet die Show dann auf dem legendären „Betze“ im Fritz-Walter-Stadion statt. In dem Fußballstadion wird der der gefeierte deutsche Sänger und „The Voice Of Germany“-Coach dann auftreten.

Der Vorverkauf für diese Show startete gestern (15.01.) um 10 Uhr auf „eventim.de“.

Der Vorverkauf für die anderen Open-Air-Termine 2020 von Mark Forster läuft übrigens bereits.

Foto: (c) Sony Music / David Koenigsmann