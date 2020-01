Matthias Reim: Sohn Julian darf bei den Schlagerchampions auftreten

Bei den Schlagerchampions am heutigen Samstag (11.01.) in Berlin werden die größten Stars des Jahres 2019 gekürt. Und natürlich gibt es auch viele Auftritte berühmter Schlagerstars – sowie Newcomer. Einer davon ist Julian Reim, der Sohn von Matthias Reim. Beim Schlagerboom im vergangenen November durfte er seine Single „Grau“ ja auch schon performen. Und nun der nächste große Auftritt!

Auf „Faceboook“ schrieb der Sänger: „Mein Neujahrswunsch ist tatsächlich in Erfüllung gegangen! Ich darf diesen Samstag auf DER großen Bühne stehen: Die Schlagerchampions in Berlin. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich freu mich so auf euch alle! Besser kann das neue Jahrzehnt doch nicht starten, oder?“

Matthias Reim glaubt übrigens, dass sich sein Sohn Julian 2020 etablieren wird.

Foto: (c) Sony Music