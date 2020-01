Matthias Reim über die Musik seiner Tochter Marie

Zwei der Kinder von Matthias Reim treten in seine Fußstapfen und wollen gerade musikalisch durchstarten: Marie und Julian. Die Mutter von Marie ist übrigens Schlagersängerin Michelle. Talent bekam sie also schon mal in die Wiege gelegt.

Der 62-jährige Sänger sagte im Interview mit „t-online.de“, an Weihnachten habe ihm – ebenso wie sein Sohn – auch seine Tochter ihren neuen Song vorgespielt. Er erzählte: „Marie kommt auch mit einer neuen Single, die etwas einfacher gestrickt ist. Sie spielt kein Instrument und singt Songs, die ihr vorgeschlagen werden. In der Schlagerwelt wird leider nur wenig Gutes angeboten. Ich drücke beiden die Daumen und berate sie gerne – auch kritisch. (…) Bei meiner Tochter Marie bin ich gespannt, was die nähere Zukunft bringen wird.“

Julian werde sich 2020 etablieren, meinte Matthias Reim übrigens zuversichtlich über seinen Sohn.

Foto: (c) Universal Music