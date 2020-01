Matthias Reim will Weihnachten 2020 flüchten

Bei Matthias Reim ist immer was los. An Weihnachten waren vier Kinder und drei Hunde bei ihm zuhause in Stockach am Bodensee – plus seine Freundin Christin Stark, die auch Schlagersängerin ist. „Es war schön, es war fröhlich, es war laut.“, sagte der Musiker im Interview mit „t-online.de“. Und er erzählte: „Mit meiner Lebensgefährtin Christin, meinen Kindern Marie und Julian und mir hatten wir vier Schlagersänger im Haus. Wir haben uns alle gegenseitig unsere neuen Songs vorgespielt.“

Obwohl der Trubel schön war, will Matthias Reim dieses Jahr über Weihnachten lieber flüchten. Er meinte: „Ich habe bei ‚Instagram‘ wunderbare Fotos von Lena Gercke aus einem Winterurlaubs-Resort gesehen. Da würde ich über Weihnachten auch wahnsinnig gerne mal hin. Das nehme ich mir für dieses Jahr vor, an Weihnachten nicht Zuhause sein, sondern mal die Stille in einem Urlaubs-Resort genießen.“

Matthias Reim hat übrigens sechs Kinder von fünf Frauen, darunter auch von Schlagersängerin Michelle.

Foto: (c) Sony Music / pixel-rocker.com