Max Giesinger: „Es brennt wie Scheiße…“

Sonnenschutz ist kein Witz: Das hat Max Giesinger jetzt am eigenen Leib erfahren müssen. Der Sänger weilt derzeit auf Bali und statt sich zu erholen, hat er sich an den Beinen einen bösen Sonnenbrand geholt.

Auf „Instagram“ postete er mehrere Bilder von sich in rosa Badehose und schrieb dazu: „Bin ja eigentlich mehr so der Anti-Sonnenbrand-Agent. Man muss aber schon sagen, dass meine Beinchen so einfach top zur Badehose passen.“ Dazu fügte er die Hashtags #trotzlichtschutzfaktor50alleszuspät, #gehtimmeerwohldochschnellerabalsgedacht, #sonne und #gefaehrlicheralsderweissehai hinzu. In seiner Story wird Giesinger sogar noch konkreter und meinte: „Ich lach nur für das Bild. Es brennt wie Scheiße…“

Na hoffentlich ist der Sonnenbrand bis zum Start der neuen Staffel von „The Voice Kids“ wieder weg. Da sitzt Max Giesinger dieses Jahr nämlich wieder in der Jury.

Foto: (c) Christoph Köstlin