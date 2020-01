Max Mutzke und der späte Neujahrsgruß

Besser spät als nie ist wohl das Motto von Max Mutzke:

Der Sänger schickt seinen Fans via „Instagram“ erst jetzt einen Neujahrsgruß. Dort schrieb er neben einem Selfie, das ihn eindeutig in einer wärmeren Gegend als Deutschland zeigt: „Ein Frohes Neues Jahr Euch allen! Die Zahl 2020 sieht so gut aus, es kann nur ein fantastisches Jahr werden!“

Ob Max Mutzke wohl schon wieder an neuer Musik arbeitet? Sein letztes Album „Colors“ erschien im September 2018.

Foto: (c) Dirk Messner / Sony Classical